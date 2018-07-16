Авария в Ростовской области: пострадали дети

В Ростовской области в ночь с 26 на 27 июля случилось ДТП, в котором один из водителей получил смертельные травмы.

Согласно информации правоохранительных органов, ДТП случилось на трассе М-4 «Дон» примерно в 2:50 часов. Водитель Hyundai вовремя не успел выбрать нормальную дистанцию между своим автомобилем и другой машиной. В итоге все закончилось тем, что Hyundai на немалой скорости въехал в грузовик с прицепом.

Сообщается, что водитель легковой машины от тяжелых повреждений умер прямо на месте происшествия. Также известно, что в машине были дети, которые пострадали и получили вследствие аварии травмы. Правоохранительные органы ведут расследование по факту ДТП и выясняют все причины того, что произошло.