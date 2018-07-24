СК опроверг данные о поимке убийцы журналиста Дениса Суворова‍

Следователи сообщили, что появившаяся в СМИ информация о поимке злоумышленника, который жестоко расправился с сотрудником ГТРК "Нижний Новгород", не сходится с фактами и является вымышленной.

Сотрудники Следственного управления СК России по Нижегородской области опровергли информацию о поимке убийцы 27-летнего журналиста Дениса Суворова‍. Согласно данным, которые они предоставили, подозреваемый до сих пор находится на свободе. Чтобы предоставить их, со СМИ сотрудничала представитель пресс-службы Следственного комитета Юлия Склярова.

Напомним, тело убитого журналиста нашли 23 июля близ трамплина в районе Казанской набережной. Его друг сообщил, что его голова была разбита, предположительно, тяжелым камнем, а во рту был носок.