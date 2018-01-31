Поверх трупа кошки нанесли дорожную разметку под Калининградом

Представители Министерства развития инфраструктуры "Клопс" оправдались, что работы проводились в темное время суток.

В сети бурно обсуждают фотографии, которые пользователи сделали недалеко от посёлка Коврово. Населенный пункт находится под Калининградом. Как оказалось, дорожную разметку в той местности нанесли поверх трупа кошки. Случай вызвал резонанс и осуждение среди общественности.

Между тем, в региональном министерстве развития инфраструктуры уже ответили на обвинение. По словам представителей его пресс-службы, специальная машина для нанесения краски не могла сбить животное, так как движется она очень медленно. Согласно их предположению, рабочие не заметили его, так как наносили разметку не при дневном свете.