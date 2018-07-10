Под Кемеровом киллер застрелил празднующего освобождение члена опасной группировки

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Нападающий совершил около пяти выстрелов из оружия, пока бывший заключенный вместе с друзьями отдыхал в одном из местных баров. Момент Х попал на видео, которое позже изъяли с камер наблюдения.

 Сотрудники Главного управления МВД по Кемеровской области сообщают о случае, входе которого киллер застрелил празднующего освобождение из тюрьмы члена опасной преступной группировки. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент был зафиксирован в ночь на 27 июля. Злоумышленник забежал в помещение бара, несколько раз нажал на спусковой крючок оружия и скрылся.

Погибший ранее принадлежал к ОПГ "Запсибовские". Она была образована под Кемеровом в 2008 году. Ее участники совершали жестокие преступления. В 2016 году полиции удалось задержать семерых ее членов, в том числе того, который был застрелен в пятницу приблизительно в два часа ночи. Накануне он был освобожден, однако его враги посчитали, что тюремного наказания оказалось недостаточно, и убили его.

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Автор - Александра Ровер
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