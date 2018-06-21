В Хакасии три женщины пострадали от нелегального косметолога

В Саяногорске клиентки недавно открытого салона красоты потребовали медицинской помощи после процедур. Об этом региональным СМИ рассказали источники в правоохранительных органах.

Три жительницы Хакасии обратились в полицию с жалобой на косметолога. Как оказалось, 23-летняя девушка оказывала нелегальные услуги, арендовав в Саяногорске помещение. Помимо лицензии, у бизнесвумен не оказалось диплома о профильном образовании.

Полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями взяли ситуацию под контроль и начали проверять незаконную деятельность. Оказалось, что косметолог-аматор использовала в процедурах несертифицированные вещества. Документов, подтверждающих безопасность и происхождение продукции, девушка предоставить не смогла. Правоохранители изъяли косметологические препараты. Их состав определит экспертиза. По её результатам следователи определят степень вины подозреваемой и необходимость возбуждения уголовного дела.