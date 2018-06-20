6-летний мальчик утонул в реке Таз после пьяной прогулки на лодке

Сегодня, 09:39 \\ Происшествия

Катастрофа произошла в ночь на 27 июля в Красноселькупском районе ЯНАО. Пресс-служба регионального СУ СК поделилась результатами проверки.

 По данным правоохранителей, ночью житель района на моторной лодке "Обь-2" плыл по реке Таз с другом и 6-летним сыном, задремавший на сидении. Установлено, что во время прогулки взрослые управляли транспортом в нетрезвом состоянии. На протоке "Мангуй" пьяный водитель не смог войти в поворот, отчего лодка столкнулась с берегом и перевернулась вместе со всеми пассажирами.

Мужчина приложил массу усилий для спасения утопающих, однако сумел вытащить лишь своего знакомого. Ребенок, вероятнее всего, утонул. После тщетных попыток, отец вызвал представителей "Ямалспаса". Спасатели продолжают искать тело 6-летнего мальчика. Сотрудники Следственного комитета обратили внимание, что во время речной прогулки люди сидели в лодке без спасательных жилетов. Вскоре они намерены вынести процессуальное решение по ситуации.

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Автор - Александр Лубяной
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