Во Владивостоке нашли опасные для пассажиров автобусы

Представители прокуратуры УМВД России во Владивостоке проверили автобусы на возможные нарушения.

Оказалось, что некоторые перевозчики являются опасными для жителей. Правоохранительные органы объяснили это тем, что некоторые водители едут по своему маршруту, когда у них не имеется страхового полиса для пассажиров.

Также выяснили, что во Владивостоке есть перевозчики, которые выпускают на маршрут автобусы с неисправностями. Перевозчики, у которых обнаружили нарушения, обязаны выплатить административный штраф и уладить все свои недочеты. Такие автобусы опасны для пассажиров тем, что у них очень высокий шанс попасть в аварию из-за неисправностей, о которых водители и перевозчики знали изначально.

К слову, во Владивостоке вчера произошла массовая авария, в которой столкнулись два легковых автомобиля и один микроавтобус. К счастью, свидетели успели вызвать «скорую помощь» для пострадавших в ДТП. Также из-за этого происшествия в районе поблизости образовалась немалая пробка.