Пять человек скончались в ДТП с "КамАЗом" в Дагестане

Сегодня, 08:54 \\ Происшествия

Инцидент произошел 26 июля примерно в десять часов вечера, однако в полиции об этом узнали лишь спустя четыре часа. Известно также о двоих пострадавших, которые выжили.

 Сотрудники Главного управления МЧС Республики Дагестан по Кизилюртовскому району сообщают о случае дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в пределах федеральной автодороги "Кавказ" Р-217. Согласно информации, которую они предоставляют, в ходе него скончались пять человек и еще двое получили травмы, совместимые с жизнью.

ДТП произошло с участием легкового автомобиля отечественного производства "ВАЗ-2105" и грузового автомобиля "КамАЗа". По сообщению сотрудников республиканского МВД, произошло столкновение лоб в лоб транспортных средств. Больше всего пострадала "легковушка". Ее водитель и все пассажири погибли. Двое человек, которые находились в кабине "КамАЗа" были отправлены в ближайший госпиталь.

Поделиться новостью:
Автор - Александра Ровер
Главное за неделю

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту убийства журналиста Дениса Суворова

 Его тело с открытой черепно-мозговой травмой, которая, по версии следователе, и стала причиной смерти, нашли в понедельник, 23 июля близ Нижегородской соборной мечети.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

Убийца и насильник девочки из Серпухова предлагал секс сокамернику

 По данным СМИ, 23 июля мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания,...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

Пенсионерка продавала опасную детскую одежду на рынке Курска

 59-летняя женщина продавала детские джинсы и футболки, зная, что материал одежды опасен....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ