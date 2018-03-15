Пять человек скончались в ДТП с "КамАЗом" в Дагестане

Инцидент произошел 26 июля примерно в десять часов вечера, однако в полиции об этом узнали лишь спустя четыре часа. Известно также о двоих пострадавших, которые выжили.

Сотрудники Главного управления МЧС Республики Дагестан по Кизилюртовскому району сообщают о случае дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в пределах федеральной автодороги "Кавказ" Р-217. Согласно информации, которую они предоставляют, в ходе него скончались пять человек и еще двое получили травмы, совместимые с жизнью.

ДТП произошло с участием легкового автомобиля отечественного производства "ВАЗ-2105" и грузового автомобиля "КамАЗа". По сообщению сотрудников республиканского МВД, произошло столкновение лоб в лоб транспортных средств. Больше всего пострадала "легковушка". Ее водитель и все пассажири погибли. Двое человек, которые находились в кабине "КамАЗа" были отправлены в ближайший госпиталь.