На Западном берегу Иордана палестинец набросился на людей с ножом

Сегодня, 21:57 \\ Происшествия

Вооруженный ножом гражданин Палестины набросился на людей около Западного берега Иордана. Пострадали три человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

 Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что гражданин Палестины с помощью ножа ранил трех израильтян на Западном берегу священной реки Иордан. Это происшествие было зафиксировано неподалеку от еврейского поселения под названием Адам, как было заявлено в официальном сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Согласно этому сообщению, нападающего злоумышленника удалось нейтрализовать.

На данный момент двое из трех раненых граждан Израиля находятся в крайне тяжелом состоянии здоровья, как передают местные средства массовой информации.

К тому же появилась информация о том, что эти действия могут быть рассмотрены в качестве теракта.

О более подробных деталях этого инцидента официально ничего не известно.

Напомним, что конфликт между жителями Палестины и Израиля продолжается уже около семидесяти лет. В последний раз он обострился весной этого года из-за открытия американского посольства в Иерусалиме, которое раньше находилось в другом городе.

Поделиться новостью:
Автор - Кристина Мицкевич
Главное за неделю

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту убийства журналиста Дениса Суворова

 Его тело с открытой черепно-мозговой травмой, которая, по версии следователе, и стала причиной смерти, нашли в понедельник, 23 июля близ Нижегородской соборной мечети.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

Убийца и насильник девочки из Серпухова предлагал секс сокамернику

 По данным СМИ, 23 июля мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания,...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

Пенсионерка продавала опасную детскую одежду на рынке Курска

 59-летняя женщина продавала детские джинсы и футболки, зная, что материал одежды опасен....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ