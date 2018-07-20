На Западном берегу Иордана палестинец набросился на людей с ножом
Вооруженный ножом гражданин Палестины набросился на людей около Западного берега Иордана. Пострадали три человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что гражданин Палестины с помощью ножа ранил трех израильтян на Западном берегу священной реки Иордан. Это происшествие было зафиксировано неподалеку от еврейского поселения под названием Адам, как было заявлено в официальном сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.
Согласно этому сообщению, нападающего злоумышленника удалось нейтрализовать.
На данный момент двое из трех раненых граждан Израиля находятся в крайне тяжелом состоянии здоровья, как передают местные средства массовой информации.
К тому же появилась информация о том, что эти действия могут быть рассмотрены в качестве теракта.
О более подробных деталях этого инцидента официально ничего не известно.
Напомним, что конфликт между жителями Палестины и Израиля продолжается уже около семидесяти лет. В последний раз он обострился весной этого года из-за открытия американского посольства в Иерусалиме, которое раньше находилось в другом городе.