В Иркутске эвакуировали 35 человек из реабилитационного центра

В городе Иркутск были эвакуированы люди из реабилитационного центра.

Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что в иркутском реабилитационном центре были вывезены из здания около тридцати пяти человек, как передает источник из экстренных спасательных служб региона.

Известно, что в этом центре находились несовершеннолетние дети.

Подробности происшествия уточняются, но существует неподтвержденная информация о том, что в здании появилось задымление из-за пожара.

Официальные представители спасательных служб никак не прокомментировали это событие.

Напомним, что ранее в Лондоне были эвакуированы десятки жильцов дома. Пожарным службам потребовалось около четырех часов, чтобы потушить пожар. Сообщается, что в нем никто не пострадал.