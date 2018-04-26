Жену топ-менеджера «Лукойл» госпитализировали

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Врачи предполагают, что у 19-летней модели начались воспалительные процессы из-за камней во внутренних органах.

Супруга Валентина Иванова рассказала о самочувствии в своём Instagram-аккаунте. Девушка вызвала скорую помощь и пожаловалась на острую боль в животе. Медики немедленно госпитализировали девушку. Врачи одной из московских клиник предполагают, что у девушки начались воспалительные процессы из-за камней во внутренних органах.

Девушка стала женой бизнесмена, возглавляющего сингапурское отделение нефтяной компании, в возрасте 16 лет и в прошлом году заявила о побоях с его стороны. Однако позже заявление из полиции она забрала, а информации о разводе не было. Ранее у возлюбленной 55-летнего миллионера и топ-менеджера «Лукойл» украли бриллиантовое кольцо в 6 карат за 47 миллионов рублей и несколько дизайнерских сумок общей стоимостью 18 тысяч долларов. Воры воспользовались уязвимостью девушки, когда та заснула пьяная в подъезде. Елизавета вызвала полицию, но найти никаких улик не удалось.

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Автор - Марина Фёдорова
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