Волгоградского фельдшера-педофила приговорили к лишению свободы

Суд назначил тюремное заключение медицинскому работнику, который надругался над девятилетним мальчиком во время вызова весной прошлого года.

Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что фельдшер скорой помощи был приговорен к тринадцати годам колонии общего режима Советским районным судом города Волгоград. Весной прошлого года мужчина надругался над девятилетним ребенком. Об этом официально сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Согласно этому сообщению, в мае прошлого года в скорую помощь поступил звонок от сорокаоднолетнего мужчины, который пожаловался на сильные боли в районе сердца. В то время, когда фельдшеры прибыли по вызову, в той же квартире находился девятилетний ребенок больного. Неожиданно работник скорой помощи попросил мальчика о помощи для его отца, а позже в другой комнате жестоким образом надругался над ребенком.

Этим происшествием мальчик поделился со своей матерью, когда та вернулась домой. Женщина сразу же обратилась в отделение полиции Через несколько месяцев фельдшер был найден и арестован.

Напомним, что в эти дни проходит следствие по делу о насильнике, который похитил и надругался над пятилетней девочкой в городе Серпухов Московской области.