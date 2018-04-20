Волгоградского фельдшера-педофила приговорили к лишению свободы

Сегодня, 19:15 \\ Происшествия

Суд назначил тюремное заключение медицинскому работнику, который надругался над девятилетним мальчиком во время вызова весной прошлого года.

 Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что фельдшер скорой помощи был приговорен к тринадцати годам колонии общего режима Советским районным судом города Волгоград. Весной прошлого года мужчина надругался над девятилетним ребенком. Об этом официально сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Согласно этому сообщению, в мае прошлого года в скорую помощь поступил звонок от сорокаоднолетнего мужчины, который пожаловался на сильные боли в районе сердца. В то время, когда фельдшеры прибыли по вызову, в той же квартире находился девятилетний ребенок больного. Неожиданно работник скорой помощи попросил мальчика о помощи для его отца, а позже в другой комнате жестоким образом надругался над ребенком.

Этим происшествием мальчик поделился со своей матерью, когда та вернулась домой. Женщина сразу же обратилась в отделение полиции Через несколько месяцев фельдшер был найден и арестован.

Напомним, что в эти дни проходит следствие по делу о насильнике, который похитил и надругался над пятилетней девочкой в городе Серпухов Московской области.

Поделиться новостью:
Автор - Кристина Мицкевич
Главное за неделю

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту убийства журналиста Дениса Суворова

 Его тело с открытой черепно-мозговой травмой, которая, по версии следователе, и стала причиной смерти, нашли в понедельник, 23 июля близ Нижегородской соборной мечети.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

Убийца и насильник девочки из Серпухова предлагал секс сокамернику

 По данным СМИ, 23 июля мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания,...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

Пенсионерка продавала опасную детскую одежду на рынке Курска

 59-летняя женщина продавала детские джинсы и футболки, зная, что материал одежды опасен....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ