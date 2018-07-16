Конор Макгрегор избежал 7 лет тюремного заключения

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Известный ирландский боец приговорен к общественным работам, тренингу и возмещению убытков вместо тюремного заключения из-за своего нападения на автобус.

 Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что известный боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор приговорен к пяти дням общественных работ и к возмещению убытков, которые понесла транспортная компания из-за его нападения на автобус весной этого года. Об этом сообщают американские новостные агентства.

По словам журналистов, во избежание закрытия визы и появления судимости на территории Соединенных Штатов Америки, Конор Макгрегор признал свою вину в хулиганском нападении на автобус в одном из районов города Нью-Йорк. Это произошло в апреле этого года, когда в американском городе проходил боевой турнир. Среди пассажиров автобуса был российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов, с которым у Макгрегора трудные отношения.

Помимо финансовых выплат, которые боец уже возместил автобусной компании, ему назначили специальные курсы по изучению техник, связанных с управлением гнева.

Интересно, что до этого Макгрегору грозило 7 лет тюремного заключения.

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Автор - Кристина Мицкевич
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