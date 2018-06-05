В Москве из торгового центра эвакуировали 3 тысячи человек после звонка о "минировании"

Сегодня, 18:37 \\ Происшествия

Сегодня в одном из московских торговых центров было неспокойно. Сообщается, что в правоохранительные органы поступил звонок от личности, оставшейся неизвестной, которая сообщила о минировании комплекса «Ривьера», находящегося на Автозаводской улице.

На данный момент в здании находятся кинологи и взрывотехники. Учитывая, что присутствует угроза детонации, из торгового центра эвакуировано порядка трёх тысяч посетителей, не считая сотрудников комплекса.

Ранее сообщалось, что в Саратове вследствие возгорания пятиэтажного квартирного дома эвакуировали восемь человек, четверо из них – дети, с ожогами верхних дыхательных путей, некоторых – в бессознательном состоянии.

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