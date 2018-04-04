В Орловской области монах покалечил собаку ножом на глазах у ребенка

Сегодня, 17:55 \\ Происшествия

Инцидент произошел 18 июля в селе Сторожевое. Владелица животного рассказала о произошедшем региональным СМИ.

 По словам источника, её собаку покалечил иеродьякон из скита Рождества Богородицы. Монах воспользовался ножом, чтобы нанести питомцу по кличке Бим тяжелые травмы. Жестокая расправа происходила на глазах у ребенка, который приходится хозяйке сыном.

Едва живого пса доставили к ветеринарам. Они диагностировали множество резаных ранений в области тела и головы. В частности, повреждена затылочная кость, верхняя губа и челюсть, трехглавая мышца плеча, грудинно-головная мышца. Очень сильно досталось правому глазу, который пришлось вырезать.

Жительница Орловской области подала заявление в прокуратуру. Обратиться в полицию она не смогла, потому как в селе нет участкового. Пока женщина ожидала реакции правоохранителей, попыталась найти поддержку епископа Алексея. Однако не нашла у него понимания и была отправлена домой.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту убийства журналиста Дениса Суворова

 Его тело с открытой черепно-мозговой травмой, которая, по версии следователе, и стала причиной смерти, нашли в понедельник, 23 июля близ Нижегородской соборной мечети.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

Убийца и насильник девочки из Серпухова предлагал секс сокамернику

 По данным СМИ, 23 июля мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания,...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

Пенсионерка продавала опасную детскую одежду на рынке Курска

 59-летняя женщина продавала детские джинсы и футболки, зная, что материал одежды опасен....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ