В Орловской области монах покалечил собаку ножом на глазах у ребенка

Инцидент произошел 18 июля в селе Сторожевое. Владелица животного рассказала о произошедшем региональным СМИ.

По словам источника, её собаку покалечил иеродьякон из скита Рождества Богородицы. Монах воспользовался ножом, чтобы нанести питомцу по кличке Бим тяжелые травмы. Жестокая расправа происходила на глазах у ребенка, который приходится хозяйке сыном.

Едва живого пса доставили к ветеринарам. Они диагностировали множество резаных ранений в области тела и головы. В частности, повреждена затылочная кость, верхняя губа и челюсть, трехглавая мышца плеча, грудинно-головная мышца. Очень сильно досталось правому глазу, который пришлось вырезать.

Жительница Орловской области подала заявление в прокуратуру. Обратиться в полицию она не смогла, потому как в селе нет участкового. Пока женщина ожидала реакции правоохранителей, попыталась найти поддержку епископа Алексея. Однако не нашла у него понимания и была отправлена домой.