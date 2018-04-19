В Ленобласти пес нашел пять килограммов наркотиков

Сегодня, 17:09 \\ Происшествия

В Ленобласти пес смог найти пять килограммов наркотиков прямо в холодильнике местного жителя.

Об этом сообщили представители пресс-службы МВД Российской Федерации. Сообщается, что 26-летнего парня задержали прямо в подъезде, где находится его квартира. Когда сотрудники правоохранительных органов осмотрели молодого человека, то нашли у него 100 граммов наркотических веществ.

После этого вместе со служебным псом сотрудники полиции отправились в квартиру задержанного для обыска. Там пес нашел в холодильнике парня еще пять килограммов наркотиков. К слову, в диване 26-летнего жителя Ленобласти обнаружили еще и весы, что добавило подозрения в том, что он занимается распространением запрещенных веществ.

Сейчас правоохранительные органы возбудили уголовное дело и продолжают вести расследование по факту происшествия.

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Автор - Алёна Иванова
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