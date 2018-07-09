В Японии умерла самая старая жительница мира

Японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния объявило о смерти самого старого человека в мире. Им стала жительница Канагавы, которой недавно исполнилось сто семнадцать лет.

Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что не стало самого пожилого человека в мире. Им стала японка по имени Тие Мияко, которая родилась в самом начале двадцатого века – в 1901 году. Об этом официально сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Как объявил представитель Министерства, женщина была уроженкой японской префектуры Канагава. После объявления этой трагической вести самой старой жительницей страны названа Канэ Танака, которая родилась двумя годами позднее Тие Мияко.

На данный момент остается неизвестным имя человека, который получил титул старейшего жителя планеты.

Интересно, что в России самой старой долгожительницей является Танзиля Бисембеева, которой в этом году исполнилось сто двадцать два года. Женщина проживает небольшом поселке Алча Красноярского района Астраханской области.