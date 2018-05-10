Emirates грубо выгнали подростка-инвалида из самолета

Сегодня, 15:59 \\ Происшествия

Мать подростка, который болеет аутизмом и эпилепсией, заявила, что сотрудники авиакомпании грубо высадили ее семью с рейса.

 Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что с борта самолета одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates высадили семью с подростком-инвалидом, несмотря на то, что у него было разрешение от врача на перелет. Об этом сообщила мать мальчика в социальной сети Twitter.

По словам матери мальчика, они всей семьей летели из Новой Зеландии во Францию с одной пересадкой в Объединенных Арабских Эмиратах. Во время того, как ее сын уже находился на своем месте в самолете, стюардессы вежливо попросили ее сына и всю его семью покинуть борт. На предъявление со стороны матери врачебной справки, которая разрешает ее сыну передвигаться по воздуху, и заявлений о том, что они уже ранее пользовались услугами Emirates, бортпроводники ответили, что вызовут полицию.

После этого случая мать подростка опубликовала на своем аккаунте в «Твиттере» сообщение с «благодарностью» авиакомпании. Также женщина отметила, что ее сын имеет ряд заболеваний, в числе которых аутизм и эпилепсия.

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Автор - Кристина Мицкевич
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