В Лыскове человека убили прямо возле кафе

Сегодня, 15:42 \\ Происшествия

В Лыскове произошло убийство прямо возле кафе. Виновник уже задержан.

В одном из кафе города поссорились два посетителя. Один из участников конфликта тут же предложил выйти на улицу, чтобы во всем разобраться. Тогда он ударил своего оппонента кулаком, после чего тот упал на асфальт и ударился головой. Врачебная помощь уже не помогла, потерпевший умер в больнице. Правоохранительные органы задержали виновника.

На допросе задержанный полностью признал свою вину. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «убийство по неосторожности» и уже закончили все расследования. Сейчас данные направили в суд для избирания меры пресечения свободы обвиняемого.

Поделиться новостью:
Автор - Алёна Иванова
Главное за неделю

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту убийства журналиста Дениса Суворова

 Его тело с открытой черепно-мозговой травмой, которая, по версии следователе, и стала причиной смерти, нашли в понедельник, 23 июля близ Нижегородской соборной мечети.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

Убийца и насильник девочки из Серпухова предлагал секс сокамернику

 По данным СМИ, 23 июля мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания,...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

Пенсионерка продавала опасную детскую одежду на рынке Курска

 59-летняя женщина продавала детские джинсы и футболки, зная, что материал одежды опасен....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ