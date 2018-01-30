В Лыскове человека убили прямо возле кафе

В Лыскове произошло убийство прямо возле кафе. Виновник уже задержан.

В одном из кафе города поссорились два посетителя. Один из участников конфликта тут же предложил выйти на улицу, чтобы во всем разобраться. Тогда он ударил своего оппонента кулаком, после чего тот упал на асфальт и ударился головой. Врачебная помощь уже не помогла, потерпевший умер в больнице. Правоохранительные органы задержали виновника.

На допросе задержанный полностью признал свою вину. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «убийство по неосторожности» и уже закончили все расследования. Сейчас данные направили в суд для избирания меры пресечения свободы обвиняемого.