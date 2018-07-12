Пилоты Iraqi Airways подрались во время полета на высоте

Сотрудники экипажа самолета крупнейшей авиакомпании Ирака начали избивать друг друга во время перелета из Ирана в Ирак на высоте более 11 километров.

Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что на борту самолета иракской авиакомпании Iraqi Airways два пилота затеяли драку во время полета на высоте свыше одиннадцати километров. Сейчас этих работников отстранили от профессиональной деятельности на неопределенное время, как передают местные телеканалы со ссылкой на официальное заявление авиакомпании.

По сообщению журналистов, драка произошла несколько дней назад в то время, когда на борту самолета находилось около двухсот человек. Самолет совершал рейс из иранского города Мешхед в Багдад.

Сначала между сотрудниками экипажа произошел словестный конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. Итогом этого стала частично поврежденная кабина пилотов.

На данный момент происшествие расследуется министерством транспорта Ирака. О причинах конфликта между пилотами ничего не известно.

В официальном заявлении авиакомпании Iraqi Airways было отмечено, что их сотрудников ожидает серьезное наказание вплоть до пожизненного лишения лицензии на совершение профессиональной деятельности.

Напомним, что Iraqi Airways является крупнейшей авиакомпанией страны, а также самой первой на Ближнем востоке. Она полностью находится под контролем правительства страны.