Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики СУ-24 у границ НАТО

Сегодня, 15:08 \\ Происшествия

Утром 26 июля самолеты Eurofighter Typhoon поднялись в небо с военной базы Михаил Когэлничану в Румынии. Об этом написало издание The Sun.

 По данным СМИ, пилотов 135-го экспедиционного авиакрыла британских Королевских ВВС отправили на перехват российских бомбардировщиков. Как оказалось, СУ-24 подобрался подозрительно близко к границам воздушной зоны НАТО.

Истребители сопроводили его над Черным морем со своей территории. В пресс-службе Королевских ВВС отметили, что российские самолеты не пересекали подконтрольную Альянсу зону. Тем не менее, британским пилотам приказали некоторое время покружить у границ и продемонстрировать готовность сдержать незваных гостей. Вскоре Eurofighter Typhoon вернулись на свою базу.

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Автор - Александр Лубяной
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