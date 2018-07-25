В Серпухове уволили четырех полицейских после убийства и изнасилования пятилетней девочки

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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Главное управление МВД по Московской области. Причина увольнений кроется в поведении их подчиненного, который с лета 2017 года игнорировал жалобы на обвиняемого в преступлении.

 Стало известно о том, какое наказание понесут сотрудники полиции Подмосковья после убийства и изнасилования пятилетней девочки, дочери мигрантов из Таджикистана, 28-летним жителем Серпухова. Как выяснили следователи в процессе изучения данного дела, другие местные жители неоднократно замечали странное поведение обвиняемого. Дети часто рассказывали своим родителям, что мужчина следил за ними. Из-за этого в МВД поступало множество жалоб и просьб проверить его, однако на них не реагировали.

В связи с этим в Главном управлении МВД по Московской области заключили, что инцидент можно было предотвратить. В том, что это не произошло, винят сотрудников МУ МВД России "Серпуховское". По этой причине, четырех полицейских, которые числятся в нем на службе, уволили. Под наказание попали заместитель начальника ведомства, его начальник отделения охраны общественного порядка, а также двое сотрудников, исполнявших определенное время обязанности заместителя начальника и начальника отделения участковых уполномоченных данного министерства.

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Автор - Александра Ровер
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