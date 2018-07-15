Жители Владикавказа‍ возмущенцы огромной аварийной ямой на Хадарцева

Один из местных жителей предоставил видео, на которых запечатлен прямоугольный люк без крышки, в который и угодил колесом его автомобиль, в результате порезав резину и повредив диск.

Жители Владикавказа‍ возмущены огромной аварийной ямой, которую коммунальщики не перекрывают на улице Хадарцева. Как оказалось, раньше на ней была крышка, которая не давала машинам проваливаться в отверстие, однако, как рассказали в сети местные жители, ее уже давно украли, а яму так и не перекрыли.

Между тем, накануне из-за происходящего случилась авария. Один горожанин снял на видео, что случилось с его машиной после того, как он въехал в яму на Хадарцева. После того, как запись попала в сеть, многие подтвердили, что ездить на том отрывке трассы действительно небезопасно.

"Я сам ездию каждый день там. И если честно сказать там можно разбиться или сделать аварию я вам серьезно говорю. Пока там ни дай бог не умер ее не будут делать" (орфография и пунктуация автора сохранены), - написал один из комментаторов. Стоит отметить, что его поддержали и другие, однако нашлись и те, кто назвал причиной аварии тонированные стекла на автомобиле.