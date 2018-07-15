Жители Владикавказа возмущенцы огромной аварийной ямой на Хадарцева
Один из местных жителей предоставил видео, на которых запечатлен прямоугольный люк без крышки, в который и угодил колесом его автомобиль, в результате порезав резину и повредив диск.
Жители Владикавказа возмущены огромной аварийной ямой, которую коммунальщики не перекрывают на улице Хадарцева. Как оказалось, раньше на ней была крышка, которая не давала машинам проваливаться в отверстие, однако, как рассказали в сети местные жители, ее уже давно украли, а яму так и не перекрыли.
Между тем, накануне из-за происходящего случилась авария. Один горожанин снял на видео, что случилось с его машиной после того, как он въехал в яму на Хадарцева. После того, как запись попала в сеть, многие подтвердили, что ездить на том отрывке трассы действительно небезопасно.
"Я сам ездию каждый день там. И если честно сказать там можно разбиться или сделать аварию я вам серьезно говорю. Пока там ни дай бог не умер ее не будут делать" (орфография и пунктуация автора сохранены), - написал один из комментаторов. Стоит отметить, что его поддержали и другие, однако нашлись и те, кто назвал причиной аварии тонированные стекла на автомобиле.
Будьте осторожны!! ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #Владикавказ #Vladikavkaz #Ардон #Алагир #Беслан #Моздок #Дигора #СевернаяОсетия #NorthOssetia #Аланы #ЮжнаяОсетия #Цхинвал #Иристон #Ирыстон #Ирон #Ossetia #Osetia #Осетия #Осетин #РСО #RSO #Согу #Битаров #Vladikavkaz_today #Владикавказсегодня #Ossetiatoday#Осетиясегодня