Житель Сыктывкара провалился в берлогу спящего медведя и остался жив

Инцидент произошел в Республике Коми 30 марта. Об этом лишь под конец июля рассказала пресс-служба регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

В начале весны группа лесорубов валила лес в Сыктывдинском районе. Неподалеку от поселка Мандач один из работников обкапывал очередное дерево и неожиданно провалился в берлогу. Спящий медведь проснулся и с перепугу атаковал человека когтями. Коллеги услышали крики пострадавшего и примчались на помощь. Перед целой бригадой молодой медведь дрогнул и убежал.

Как оказалось, житель Сыктывкара не только остался жив, но и отделался довольно легкими травмами бедра, ягодицы и предплечья. Медики обработали рваные раны и отпустили пациента домой. А судьбу медведя пришлось решать руководству регионального общества охотников и рыболовов. Первой мыслью было убить опасного хищника-шатуна. Однако вскоре медведям предстояло просыпаться, поэтому годовалого участника инцидента пощадили. Охотники предполагают, что лесорубы работали довольно тихо, а сам медведь спал крепко. Иначе последний должен был услышал шум и благополучно сбежать ещё до личной встречи.