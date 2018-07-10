В Липецке у пенсионерки украли компьютер и семь тысяч рублей

Сегодня, 13:13 \\ Происшествия

58-летняя женщина пояснила в полиции, что дверь от ее квартиры взломали 13 июля. Злоумышленник забрал деньги, а также монитор и системный блок от компьютера.

 Сотрудники Главного управления МВД по Липецкой области сообщают о случае, в ходе которого на территории административного центра у пенсионерки украли компьютер и сумму денег, равную семи тысячам рублей. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован около двух недель назад, 13 июля. Пожилая женщина проживает в квартире одного из многоэтажных домов, расположенных по улице Астраханской.

За это время правоохранители сумели выйти на след предполагаемого вора. Подозреваемым стал 42-летний житель Липецка, ранее не имевший судимости. Также он не имеет постоянного места работы. По факту преступления возбуждено уголовное дело, вскоре по нему состоится суд.

Поделиться новостью:
Автор - Александра Ровер
Главное за неделю

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту убийства журналиста Дениса Суворова

 Его тело с открытой черепно-мозговой травмой, которая, по версии следователе, и стала причиной смерти, нашли в понедельник, 23 июля близ Нижегородской соборной мечети.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

Убийца и насильник девочки из Серпухова предлагал секс сокамернику

 По данным СМИ, 23 июля мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания,...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

Пенсионерка продавала опасную детскую одежду на рынке Курска

 59-летняя женщина продавала детские джинсы и футболки, зная, что материал одежды опасен....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ