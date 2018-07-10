В Липецке у пенсионерки украли компьютер и семь тысяч рублей

58-летняя женщина пояснила в полиции, что дверь от ее квартиры взломали 13 июля. Злоумышленник забрал деньги, а также монитор и системный блок от компьютера.

Сотрудники Главного управления МВД по Липецкой области сообщают о случае, в ходе которого на территории административного центра у пенсионерки украли компьютер и сумму денег, равную семи тысячам рублей. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован около двух недель назад, 13 июля. Пожилая женщина проживает в квартире одного из многоэтажных домов, расположенных по улице Астраханской.

За это время правоохранители сумели выйти на след предполагаемого вора. Подозреваемым стал 42-летний житель Липецка, ранее не имевший судимости. Также он не имеет постоянного места работы. По факту преступления возбуждено уголовное дело, вскоре по нему состоится суд.