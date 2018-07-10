Пограничники задержали украинского туриста, пытавшегося попасть в Крым на плоту из бутылок

Сотрудники пограничных войск задержали мужчину при попытке нелегально попасть на Крымский полуостров. Правонарушитель был задержан при сплавлении по заливу Сиваш. Мужчина двигался со стороны Украины, на самодельном плоту, сделанном из бутылок и досок.

При задержании у мужчины находился рюкзак, в котором обнаружу документы гражданина Российской Федерации, видеокамеру и провизию. После разговора с нарушителем, пограничники выяснили, что мужчина любитель экстремального туризма. Переплыв мыс Безымянный он планировал попасть на полуостров, а завершить свой маршрут хотел подъёмом на гору Эверест. Также выяснилось, что турист раньше был гражданином Украины. Экстремала обязали оплатить штраф за нарушение режима границы России. Летом прошлого года пограничники Крыма сталкивались с подобной ситуацией. Гражданин Ташкента пересекал Керченский залив. После задержания стало известно, что нарушитель путешествует уже 5 лет, крайне редко прибегая к использованию общественного транспорта. Мужчина также был оштрафован.