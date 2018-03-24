Пенсионерки из Воронежа забрали скамейку из парка

Сегодня, 12:21 \\ Происшествия

В Воронеже пенсионерки решили сделать лучше свой двор. Правда, весьма нечестным способом.

В интернете 25 июля появились фотографии, на которых видно, как две пожилые женщины несут скамейку. Оказывается, что пенсионерки узнали, что в одном из местных парков делают ремонт. Скамейки, решили они, там не нужны и решили одну забрать в свой двор. К тому же взяли они с собой еще и урну.

Пользователи интернета стали одобрять поступок пенсионерок. Аргумент у всех был один: власть, мол, все равно не допросишься, а в парке и так поставят все хорошее и новое. Никого не смутило, что женщины забрали имущество города без какого-либо разрешения.

Напомним, что недавно в Саратовской области рассказали об удивительном поступке еще одной пенсионерки. На первом этаже дома, где жила женщина, построили кафе, в котором часто проводят празднования бракосочетаний. Ей надоел этот шум и она решила бороться с этим необычным способом: во время свадеб в кафе пенсионерка включала на колонках на большой громкости похоронный марш.

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Автор - Алёна Иванова
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