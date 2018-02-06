В Челябинске сотрудник кукольного театра шокировал девушек своими гениталиями

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25 июля патрульные задержали 28-летнего мужчину с поличным. Об этом рассказали источники в региональном МВД.

 В среду вечером в полицию обратилась женщина. Она пожаловалась, что обнаженный злоумышленник снял штаны и продемонстрировал ей свои гениталии в одном из дворов на Каслинской улице. Сотрудники ППС Челябинска оперативно прибыли по вызову на служебной машине. Вместе с пострадавшей они прокатились по району и вскоре заметили эксгибициониста в другом квартале. Он шокировал непристойным поведением уже других девушек.

Правоохранители задержали подозреваемого и доставили в отделение полиции. Им оказался декоратор Государственного кукольного театра. Против задержанного возбудили дело об административном правонарушении. На допросе мужчина заявил, что совершил проступок под воздействием энергетика. 26 июля ситуацию рассмотрят в суде Челябинска. На заседании определят меру пресечения на время расследования.

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Автор - Александр Лубяной
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