В Москве в вагоне на "Домодедовской" жестоко избили мужчину

Пассажир метрополитена пострадал, однако смог своими усилиями добраться до больницы и обратиться за помощью.

Сотрудники Главного управления МВД по Московской области сообщают о случае, в ходе которого на территории административного центра жестоко избили мужчину. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован 26 июля и произошел в вагоне на станции городского метрополитена под названием "Домодедовская".

В полиции Москвы не сообщили, был ли задержан злоумышленник. Также неизвестны его мотивы. Тем не менее, сотрудники предоставили информацию, согласно которой в отношении его преступления возбуждено уголовное дело.