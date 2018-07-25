По делу о пытках в ярославской колонии задержали седьмого подозреваемого

Сегодня, 10:59 \\ Происшествия

Следователи уже направили в суд ходатайство о его аресте на время следствия. Заседание состоится 26 июля.

 Об этом СМИ рассказал сотрудник Заволжского суда, где в четверг примут решение о мере пресечения для седьмого подозреваемого. Как утверждает источник, по делу о пытках заключенного ярославской исправительной колонии №1 задержали ещё одного человека - младшего инспектора Дмитрия Соловьева.

Ранее СМИ опубликовали резонансную видеозапись из исправительного учреждения, на которой сотрудники жестоко измываются над отбывающим наказание. Позднее представители ФСИН проверили обстоятельства и подтвердили, что инцидент случился именно в Ярославле и в указанное источниками время. В среду этот же городской суд арестовал на разные сроки пятерых фигурантов дела о превышении служебных полномочий. Оказалось, что один из подозреваемых пришел к правоохранительным органам с повиной, а двое других сознались во время допроса. Адвокат подозреваемого младшего инспектора Алексея Бровкина настаивает на тщательной экспертизе видеозаписи с целью проверить его подлинность.

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Автор - Александр Лубяной
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