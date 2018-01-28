Два туриста из Саратова упали с горы в Крыму вместе с квадроциклом

Путешественники сильно травмировались и потребовали срочной помощи спасателей. Об этом 26 июля рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, два жителя Саратова отправились кататься на квадроцикле по горной дороге в районе кордона Сорокина. Возле горы Южная Демерджи водитель, вероятно, не справился с управлением, поэтому вместе с пассажиром и транспортным средством упали с обрыва.

Туристы пережили падение и застряли на склоне. Спасатели МЧС Крыма помогли медикам "скорой помощи" подобраться к пострадавшим и оказать и осмотреть их. После этого 28-летнюю женщину и её 29-летнего спутника подняли на дорогу и доставили в Алушту, где их госпитализировали в местную больницу. Как отметила пресс-служба, сотрудники экстренных ведомств управились за 2,5 часа.