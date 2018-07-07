Жительница Пекина пыталась сжечь себя во время взрыва у посольства США

Агентство новостей The Associated Press, делая отсыл к очевидцам, сообщает о взрыве возле здания американской дипмиссии. Судя по фото, оно окружено полицейскими, а на месте видно много дыма.

Зарубежные СМИ один за другим предоставляют свежие факты о происшествии в столице Китая. Так, согласно сообщению издания, название которого упоминалось выше, В Пекине был слышен звук взрыва. Более того, факт произошедшего подтверждают многочисленные публикации в различных социальных сетях, которые публиковали его свидетели.

Примечательно, что инцидент был зафиксирован в четверг у здания посольства США. Между тем, с ним связан еще один случай, однако неизвестно, напрямую ли. По данным издания Reuters, во время взрыва у посольства себя пыталась сжечь жительница Пекина. Женщину задержали и увезли в полицейский участок.

Также агентство Mirror возлагает вину за взрыв на неизвестного мужчину, который пытался перебросить через забор посольства самодельную взрывчатку, однако она сдетонировала прямо у него в руках. Известно, что, помимо него, есть и другие пострадавшие.