В Калининградской области участились пропажи детей и стариков

Как показывает статистика официального портала региональной полиции, в последнее время все чаще стали исчезать дети от десяти до 16 лет.

Сотрудники Главного управления МВД России по Калининградской области активно занимаются своим сайтом, на котором и размещают информацию о своей деятельности. Между тем, представители некоторых местных СМИ решили провести небольшой анализ того, насколько часто полиции удается раскрывать дела о пропаже людей.

Журналисты обнаружили закономерность, что по области участились пропажи детей и стариков. За последнее время были найдены живыми двое детей десяти и 11 лет, а также двое подростков 12 и 14 лет. Тем не менее, до сих пор не найдена 16-летняя девушка, последний раз которую видели 22 июля в посёлке Новый.

Поиски не завершились успешно для 68-летней жительницы Калининградской области, 72-летнего жителя Гусевского района, а также 44-летнего жителя Гусева.