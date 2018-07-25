Минэкологии расследует гибель полусотни чаек на озере в Якутии

Экологов заинтересовало вымирание птиц в Верхоянском районе республики. Они проанализируют образцы воды и почвы и с целью выяснить причину явления.

24 июля жители Якутии рассказали в социальных сетях о гибели множества чаек неподалеку от озера Байбал-Кюель. Неподалеку от Эгинского наслега они заметили около полусотни птиц, которые скончались по неизвестной причине. Вскоре об этом инциденте написали региональные СМИ.

В Минэкологии обратили внимание на загадочное явление и направили специалистов разобраться в происходящем. Из-за сложной местности эксперты планируют завершить работу лишь 30 июля. Пока они исследуют собранные образцы, власти запретили жителям окрестных населенных пунктов брать воду из озера для любых целей.

Свои услуги предлагает Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН. Директор учреждения Иннокентий Охлопков сообщил "ТАСС" свою версию, согласно которой чайки могли умереть от вспышки вирусной инфекции.

Некоторые пользователи связывают массовую гибель птиц с таинственным "затмением" Солнца в Якутии, которое произошло 20 июля. Примерно на три часа северная часть региона провела без солнечного света. В то же время орбитальные спутники США зафиксировали над республикой темное облако. Российские метеорологи связывают необычную темноту с невыявленным климатическим феноменом.