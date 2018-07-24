В Забайкалье госпитализировали 9 шахтеров, голодающих из-за невыплаты зарплат

Рабочие "Дарасунского рудника" пожаловались на плохое самочувствие. Об этом рассказали в пресс-службе краевого Минздрава.

С 24 июля 33 шахтера предприятия возле поселка Вершино-Дарасунский объявили голодовку, возмущаясь невыплатой зарплат за май и июнь месяцы. Задолженность компании перед работниками составила 32 миллиона рублей. Из-за этого на "Дарасунском руднике" отказались работать 92 человека, которые в полном составе присоединились к голодному протесту. Вскоре прокуратура Забайкалья внесла руководству организации представление о долге и возбудила административное дело. Профильные ведомства ведут проверки.

С той поры поселковый фельдшер ежедневно осматривал голодающих шахтеров. 25 июля он обнаружил в их здоровье опасные отклонения. В частности, падение или повышение артериального давления. В связи с этим 9 участников акции госпитализировали в районной больнице.

Их позицию голодовкой продолжают отстаивать 83 шахтера. Они расположились в административно-бытовом корпусе рудника и регулярно получают воду для питья.