Пятеро сотрудников ярославской колонии получили своё наказание

В Ярославле проходит суд по делу причастных к избиению заключенного исправительной колонии. Уже арестовано пятеро правонарушителей, остальные находятся в розыске.



Известно о том, что в связи с применением насильственных методов к заключенному арестованы Сергей Ефремов, Сергей Драчев, Игорь Богданов и Максим Яблоков. Всего по уголовному делу об избиении Евгения Макарова проходят шестеро работников ИК-1. В свою очередь, от работы отстранены 17 сотрудников учреждения.

Драчев и Богданов проведут под стражей два месяца. Срок заключения Ефремова продлится до 20 сентября. Свою вину не признал толькоБогданов, который также заключен под стражу на два месяца. Артест Калашникова составляет всего лишь 72 часа, поскольку следственным органам не хватило доказательств вины сотрудника ИК.

Напомним, что видео, демонстрирующее пытки заключенного исправительной колонии появились в Сети благодаря его адвокату.