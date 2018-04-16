Женщина ударила по лицу полицейского на вокзале в Краснодаре

В Краснодаре на вокзале Краснодар-1 буянящая женщина ударила сотрудника полиции. Женщину и ее знакомого задержали и доставили в отдел полиции. Ей грозит штраф и срок на 5 лет лишения свободы.

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что в Краснодаре сорока девятилетняя жительница ударила сотрудника полиции по лицу, пытаясь сопротивляться при задержании. Женщине грозит штраф и тюремное заключение до пяти лет, как сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Как выясняется, накануне жительница Краснодара вместе со своим знакомым хулиганила на территории железнодорожного вокзала Краснодар-1. В тот момент, когда патрулирующие сотрудники полиции подошли к буянящей парочке, чтобы задержать их за административное правонарушение, женщина применила физическую силу по отношению к одному из полицейских. В частности, она ударила сотрудника правопорядка, чем вызвала кровоизлияние на его лице.

На данный момент проводятся следственные действия по этому делу и устанавливаются все обстоятельства происшествия. Сообщается, что женщине грозит штраф в двести тысяч рублей и тюремное заключение до пяти лет.

Напомним, что накануне также стало известно о попытке жителя Белгородской области нанести побои сотруднику полиции. На него уже завели уголовное дело.