Зловонный, хрюкающий монстр: Отец и сын чудом спаслись от огромного бигфута

Монстра мужчина и его 13-летний сын заметили по дороге домой, они возвращались с рыбалки. Гигантское существо перегородило их машине дорогу, от гибели их спас пистолет.

Как сообщается, в графстве Буллит американского штата Кентукии был замечен бигфут. 20 июля отец с сыном ехали на машине с рыбалки в Бенлейт-Пайлаке. По дороге мальчик увидел пугающего монстра, который бежал вдоль автомобиля в поле. Ребенок испугался огромного существа, бегущего на двух ногах. Мальчик закричал, после чего отец повернул обратно на ближайшей подъездной дороге.

Мужчине стало интересно, что же так испугало его сына. Они двигались по шоссе, монстр выбежал на дорогу и перегородил им проезд. От увиденного отец с сыном ужаснулись. В нескольких метрах от них стояло зловонное существо, рост которого примерно составлял почти 3 метра. Бигфут имел широкие и мускулистые плечи в полутораметровую ширину.

Тело монстра покрывала красно-коричневая густая шерсть. Лицо огромного бигфута не было покрыто волосами, его кожа была темной, а глаза – будто бы налиты кровью. Вид монстра был крайне угрожающим. Существо издавало низкие звуки и что-то, похожее на хрюканье. Мужчина не на шутку испугался и понял, что он и его сын в опасности. К счастью, при нем был пистолет.

Мужчина достал оружие и навел его на существо. Бигфут будто бы понял, что предмет в руках человека способен его убить. Монстр стал еще громче рычать и принял агрессивную позу. Взгляд чудовища был устрашающим. Мужчина выстрелил в воздух, после чего испугался уже бигфут. Монстр скрылся в лесной чаще, а отец с сыном чудом спаслись благодаря пистолету. Однако, паника и страх не покидают американца. Ужасающего монстра он встретил недалеко от своего дома, теперь мужчина боится, что злобное чудовище вернется за ним и его сыном.