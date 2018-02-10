В Москве школьница ради встречи с друзьями выпрыгнула из окна

В Москве накануне ночью произошло происшествие, которое чуть не кончилось гибелью подростка.

Сообщается, что в одной из семей до инцидента произошла ссора, после которой родители в качестве наказания после систематических поздних возвращений домой запретили своей четырнадцатилетней дочери выходить на улицу. Девушка их не послушалась и, устроив истерику, приняла решение – во что бы то ни стало выбраться из дома.

Спустя некоторое время родители, услышав шум в комнате подростка, вошли и обнаружили, что ребёнок спрыгнул из окна третьего этажа. Однако спуск был неудачным – школьница пострадала, получив сложные травмы позвоночника и таза. Девушку срочно госпитализировали, на данный момент она находится в реанимационном отделении.

Представители правоохранительных органов начали вести расследование, в ходе которого рассчитывают выяснить мотивы этого поступка.