После убийства и изнасилования девочки в Серпухове возбудили дело в отношении участкового

Отмечается, что этот участковый не хотел расследовать преступления против своих детей на своем участке, так как считал их "негативным показателем работы". Из-за того, что он отказался обращать внимание на жалобы матерей, погибла пятилетняя девочка.

СМИ сообщили о том, что в отношении участкового, который игнорировал жалобы жителей Серпухова, возбудили уголовное дело. Дело в том, что еще в июне прошлого года Семин, которого осудили за убийство и изнасилование пятилетней девочки, приставал к школьницам. Отмечается, что девочки просто кормили котенка, а Семин подошел к ним и предложил пройти с ним в заброшенный дом, чтобы он показал им, где похоронена мама котенка. В результате, девочки просто сбежали от злоумышленника и рассказали о произошедшем родителям.

Матери девочек обратились в полиции с просьбой расследовать это происшествие. Это поручили участковому, однако он подумал, что факт совершения на обслуживаемом им участке преступления в отношении малолетних является "негативным показателем работы", потому отказал в возбуждении уголовного дела.

Такая халатность привела к смерти пятилетней жительницы Серпухова, потому следователи приняли решение возбудить уголовное дело в отношении бывшего участкового. Его подозревают в превышении должностных полномочий.