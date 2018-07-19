Возле лицея в Донецке обнаружили противопехотную мину

Об этом 25 июля рассказали местные силовики. По их данным, в этом же учебном заведении учился Александр Захарченко, глава самопровозглашенной ДНР.

Очевидцы обнаружили противопехотную мину модели ПМН-2 возле канализационного люка в частном секторе Донецка. Неподалеку от места закладки находится лицей №4, внутри которого организовали классы для учеников кадетского корпуса.

Однако детей в стенах школы не было - все ушли на летние каникулы. Полицейские оцепили периметр и отгородили опасный участок запрещающей лентой. Тем временем саперы МЧС извлекли мину. Эксперты обнаружили на корпусе маркировку, свидетельствующую об учебном предназначении предмета. Теперь правоохранители намерены взорвать мину на полигоне и выяснить, была она боевой или имитацией.