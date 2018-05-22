Американский полицейский побрил бездомного для собеседования в McDonald’s

Во время любопытной процедуры мужчин сняла на камеру смартфона горожанка, проезжавшая мимо. Видео произвело резонанс на Facebook, а позднее журналисты телеканала Fox взяли у офицера интервью.

Инцидент произошел в городе Таллахасси, штат Флорида. Американский офицер Карлос решил помочь мужчине наладить нормальную жизнь. Бездомный по имени Фил окликнул полицейского возле закусочной и попросил его помочь справиться с лезвием электробритвы. Бродяга сообщил, что если сумеет побриться - то его допустят к собеседованию на работу в сети McDonald’s. Карлос не только вставил лезвие, но и побрил мужчину. Он заметил, что Фил очень переживает из-за возможности устроиться на работу, но при этом не имеет зеркала для качественного бритья.

Автор ролика переслала его своему родственнику. Тот проникся ситуацией и доложил о ней городскому департаменту полиции. Вскоре видео разошлось по интернету и вдохновило многих пользователей. Особенно, из самого Таллахасси. Сам офицер Карлсон отметил, что его поступок не является из ряда вон выдающимся в работе полицейских - он просто попал на камеру. Однако правоохранитель будет рад, если произошедшее станет примером для других людей.