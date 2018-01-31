За травму из-за автоматической двери в "Ленте" пенсионеру выплатят 400 тысяч рублей в Белгороде

Отмечается, что мужчина пострадал от автоматической двери в гипермаркете "Лента". Это произошло еще в декабре 2014 года.

Как стало известно, в Белгороде четыре года назад 74-летний пенсионер пришел в торговый центр "Гранд", чтобы посетить гипермаркет "Лента". Когда он проходил через автоматическую дверь, та внезапно захлопнулась и сбила мужчину с ног. В результате этого пенсионер получил перелом шейки бедра, ему потребовалось долгое лечение, кроме того, мужчина до сих пор передвигается либо с тростью, либо на кресле каталке.

После произошедшего мужчина обратился в суд, который принял решение занять сторону пострадавшего. Суд решил, что собственник гипермаркета не уследил за исправностью своего имущества, в результате этого пенсионер получил травму. В результате этого суд принял решение полностью удовлетворить требования пострадавшего мужчину, теперь "Лента" выплатит ему 400 тысяч рублей.