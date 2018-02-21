В Алтайском крае поставили на учет школьниц, убивших котенка

В Алтайском крае поступили новые известия по делу о школьницах, убивших котенка. На их родителей были составлены протоколы. В суде уже рассматривают материалы по этому делу.

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что в Алтайском крае были поставлены полицией на учет две несовершеннолетние девушки, которые снимали убийство котенка на видеокамеру, а после выставили ролик в Интернет. Как сообщили официальные представители МВД России, в местный суд уже были направлены материалы по этому делу.

По словам сотрудников МВД России в Алтайском крае, несколько дней назад в одном из населённых пунктов Бурлинского района Алтайского края две школьницы разрубили котенка с помощью топора, а затем расчленили его на мелкие части. Все свои действия девушки снимали на камеру с целью публикации этого видеоролика в Сети.

На данный момент уже известно о том, что на родителей школьниц были составлены протоколы по статьям «За неисполнение родительских обязанностей».

Напомним, что недавно известного российского дрессировщика Эдгара Запашного обвинили в жестоком обращении с животными. Правозащитники опубликовали видео, на котором якобы он прыгает на тигре, а затем избивает его. В свою очередь, Запашный ответил, что такие случаи регулярно происходят в странах Азии и не надо сразу же обвинять Запашных, не разобравшись в деле.