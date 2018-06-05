В Петербурге нашли мумию пожилой женщины

Мумифицированные останки нашли в одной из квартир Северной столицы. Жильцы дома на улице Жени Егоровой уже не могли терпеть неприятный запах, из-за чего вызвали полицию и попросили вскрыть дверь в квартиру, откуда источалось зловоние.

Как сообщается, в Петербурге была обнаружена мумия пожилой женщины. Речь идет не о древнем захоронении и археологических раскопках. В одной из квартир дома города жила одинокая пенсионерка. Потом она пропала, соседи отметили, что перестали ее встречать на лестничной клетке. Чуть позже по подъезду стал распространяться запах, характеризующий труп.

Жильцы дома поняли, что могло случиться. Они вызвали полицейских и рассказали им о своих подозрениях. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь в квартиру пожилой женщины, там они нашли ее труп. Останки пенсионерки, которой было 83 года, успели начать разлагаться и превратились в подобие мумии.

На теле женщины эксперты не увидели следов насилия. Возможно, пенсионерка скончался из-за возрастных болезней. Так как она была одинока – точной даты смерти пока никто не знает. Мумию пенсионерки уже направили на экспертизу, там будет установлена точная причина гибели пожилой женщины. Детали и подробности уточняются, информацию о случившемся сообщили местные СМИ, сославшись на источники в полиции.