Каменск-Уральский залила тонна серной кислоты из грузовика
КамАЗ вез 10 аккумуляторов объемом по кубическому метру. 25 июля об опасной обстановке рассказали представители ГУ МЧС по Свердловской области.
По словам жителей Каменска-Уральского, один из аккумуляторов прохудился. Содержащаяся внутри серная кислота вытекла за пределы грузовика и залила проезжую часть на перекрестке улиц Карла Маркса и Ленина - рядом с Домом Воробьева. По данным спасателей, на асфальт пролилась тонна едкой жидкости.
Спецслужбы получили информацию от очевидцев и оперативно прибыли на место аварии. Пожарные удерживают кислотные пары водяной завесой. Они утверждают, что держат ситуацию под контролем и не допустят жертв среди местного населения. Спасатели также убрали с дороги ёмкость-источник, а полицейские на некоторое время остановили движение транспорта в районе. Сейчас оно восстановлено.