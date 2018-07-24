Умер заключенный в колонии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге местный правозащитник обратился в прокуратуру с целью провести проверку в колонии по факту смерти заключенного в конце июня. Проверка еще продолжается, но известны первые результаты.

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что в городе Екатеринбург в исправительной колонии скончался заключенный. На данный момент прокуратура проводит проверку, в ходе которой выяснилось, что мужчина умер не от насилия, как передает «Интерфакс».

По словам правозащитника Алексея Соколова, информация о данном происшествии поступила от сокамерников погибшего заключенного, после чего он обратился в ведомство прокуратуры. Существует неподтвержденная версия, что тридцати семилетний мужчина голодал.

Администрацией колонии номер 10 был признан факт смерти этого мужчины. Это произошло в конце июня. Рано утром заключенному стало плохо. Когда его доставили в медчасть колонии, мужчина уже был почти без сознания. Он скончался около шести часов утра.

Напомним, что в прошедшую субботу стало известно о похожем инциденте. В брянской колонии скончался заключенный из-за недостатка воздуха, когда надзиратель завязал ему лицо простыней. Сотрудник был уволен из этого учреждения.