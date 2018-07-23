В Комсомольске-на-Амуре нашли зараженную бешенством мертвую лису

Отмечается, что это стало уже девятым случаем заражения бешенством в Хабаровском крае. Мертвое животное нашли на территории поселка Малая Хапсоль.

Как стало известно, в Комсомольске-на-Амуре обнаружили тело погибшей лисы, которая была заражена бешенством. Вирус удалось выявить сразу же после того, как специалисты провели ряд экспертиз. Каким образом погибла лиса не сообщается, специалисты отметили, что этот случай стал уже девятым за последнее время в Хабаровском крае.

Ветеринары призвали всех жителей привить своих животных от бешенства, чтобы избежать распространения вируса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ханты-Мансийске больная лиса заразила бешенством четырех человек, а в Калужской области усыпили кошку, зараженную этим заболеванием.