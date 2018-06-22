В Ижевске закрыли детский лагерь из-за массового отравления

В городе Ижевск завели административное дело на компанию, которой принадлежит детский лагерь. За этот месяц поступило около 20 жалоб на здоровье от детей, которые там отдыхали.

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что в Удмуртии в городе Ижевск был закрыт детский лагерь «Волна» по причине массового отравления детей. За последний месяц в больницу попали около двадцати детей, что стало причиной заведения административного дела на владельцев этого лагеря. Деятельность этого заведения приостановлена на срок в восемьдесят дней для дальнейших проверок.

Как сообщает официальный представитель прокуратуры Удмуртии, около двадцати детей обратились к медсестре детского лагеря с жалобами на частую тошноту и сильную слабость. Уже известно, что двенадцать детей были отправлены в местное отделение больницы, еще пятеро были госпитализированы в срочном порядке.

Интересно, что в ходе первых проверок выяснилось, что у руководства компании, которой принадлежит «Волна», отсутствует ряд необходимых документов для разрешения на ведение соответствующей деятельности. Помимо этого, были обнаружены санитарно-эпидемиологические нарушения.

Недавно появилась новая информация о похожем деле. Так, закрытый в начале июля детский лагерь «Солнечная поляна» под Омском из-за кишечной инфекции снова был открыт.