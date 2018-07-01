На севере Москве убили мать и сына в квартире

Сотрудники полиции расследуют двойное убийство в квартире на севере Москвы. По предварительным данным, мать и сына убили несколько дней назад.

Как стало известно, в полицию за помощью обратилась знакомая 79-летней женщины и ее 47-летнего сына. Она рассказала, что знакомые не выходили на связь с 8 июля, потому она решила поехать, чтобы убедиться в том, что у них все в порядке. По приезду на место она заметила, что дверь в квартиру не заперта, а внутри лежат тела мертвых хозяев.

Во время следствия удалось выяснить, что мать и сына убили ранением в шею, при этом женщину убили на кухню, а ее сына в спальне. По версии следствия, основные мотивы преступления могут носить бытовой характер.

Правоохранители установили, что женщина состояла на учете в психдиспансере, а сын много раз привлекался к административной ответственности за пьянство в общественных местах.